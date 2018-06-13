Meret, la Fiorentina mette sul piatto Saponara. La distanza è minima....

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che i viola sono pronti ad arrivare a 20 milioni di euro per Alex Meret ma tra un anno, dopo una stagione in prestito. I friulani invece vorrebbero 25 milioni di...

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che i viola sono pronti ad arrivare a 20 milioni di euro per Alex Meret ma tra un anno, dopo una stagione in prestito. I friulani invece vorrebbero 25 milioni di euro e seduta stante. Il club viola è disposto a mettere sul piatto anche qualche contropartita tecnica, addirittura anche Saponara, ipotesi questa che però non esalta più di tanto i dirigenti bianconeri.