Sky Sport, fatta per Meret e Karnezis al Napoli. All’Udinese 27.5mln complessivi
Sfuma definitamente l’eventuale passaggio di Meret in viola. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli in questi minuti avrebbe chiuso con l’Udinese per l’approdo di Meret e Karnezis in Campania...
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2018 12:31
Sfuma definitamente l’eventuale passaggio di Meret in viola. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli in questi minuti avrebbe chiuso con l’Udinese per l’approdo di Meret e Karnezis in Campania. 27.5 MLN complessivi in Friuli senza alcun bonus aggiuntivo. Nei prossimi giorni le ufficialità con le consuete visite mediche.