Labaro Viola

Sky Sport, fatta per Meret e Karnezis al Napoli. All’Udinese 27.5mln complessivi

Sfuma definitamente l’eventuale passaggio di Meret in viola. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli in questi minuti avrebbe chiuso con l’Udinese per l’approdo di Meret e Karnezis in Campania...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2018 12:31
Sky Sport, fatta per Meret e Karnezis al Napoli. All’Udinese 27.5mln complessivi -
Calciomercato
Napoli
Meret
Condividi

Sfuma definitamente l’eventuale passaggio di Meret in viola. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli in questi minuti avrebbe chiuso con l’Udinese per l’approdo di Meret e Karnezis in Campania. 27.5 MLN complessivi in Friuli senza alcun bonus aggiuntivo.  Nei prossimi giorni le ufficialità con le consuete visite mediche.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok