Corsport: Meret, Corvino non molla. Niente più obbligo di riscatto, ecco 20 milioni cash

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, Pantaleo Corvino non ha alcuna intenzione di mollare il colpo per Alex Meret. Vista la forte concorrenza del Napoli, e non soltanto, il dg sarebbe...

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2018 09:44

Condividi