Corsport: Meret, Corvino non molla. Niente più obbligo di riscatto, ecco 20 milioni cash
Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, Pantaleo Corvino non ha alcuna intenzione di mollare il colpo per Alex Meret. Vista la forte concorrenza del Napoli, e non soltanto, il dg sarebbe...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 09:44
Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, Pantaleo Corvino non ha alcuna intenzione di mollare il colpo per Alex Meret. Vista la forte concorrenza del Napoli, e non soltanto, il dg sarebbe pronto a riformulare la sua offerta: ecco 20 milioni di euro subito e non tra un anno, alla scadenza del prestito con obbligo di riscatto, come inizialmente richiesto. Basterà? Difficile dirlo, visto che il Napoli mette sul piatto soldi più il cartellino di Rafael Cabral.