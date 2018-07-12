Napoli che tegola! Per Meret frattura all'ulna, stop previsto di 45 giorni
Ieri a seguito di uno scontro fortuito di gioco il neo portiere del Napoli, Alex Meret che a lungo è stato seguito in questa finestra di mercato dalla Fiorentina, ha riportato una frattura all'ulna ch...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 08:53
Ieri a seguito di uno scontro fortuito di gioco il neo portiere del Napoli, Alex Meret che a lungo è stato seguito in questa finestra di mercato dalla Fiorentina, ha riportato una frattura all'ulna che lo terrà lontano dai campi almeno per 45 giorni. In settimana il classe '97 subirà un'operazione chirurgica per ridurre l'entità della frattura stessa. Una bella tegola ad inizio stagione per i partenopei...