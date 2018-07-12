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Napoli che tegola! Per Meret frattura all'ulna, stop previsto di 45 giorni

Ieri a seguito di uno scontro fortuito di gioco il neo portiere del Napoli, Alex Meret che a lungo è stato seguito in questa finestra di mercato dalla Fiorentina, ha riportato una frattura all'ulna ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 08:53
Napoli che tegola! Per Meret frattura all'ulna, stop previsto di 45 giorni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret
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Ieri a seguito di uno scontro fortuito di gioco il neo portiere del Napoli, Alex Meret che a lungo è stato seguito in questa finestra di mercato dalla Fiorentina, ha riportato una frattura all'ulna che lo terrà lontano dai campi almeno per 45 giorni. In settimana il classe '97 subirà un'operazione chirurgica per ridurre l'entità della frattura stessa. Una bella tegola ad inizio stagione per i partenopei...

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