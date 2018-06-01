Labaro Viola

Porta: tutto su Meret. Prezzo alto, ma Eysseric è una pedina di scambio perfetta...

La Nazione come di consueto fa il punto sulla situazione al mercato e specificatamente relativa alla porta. Il preferito è Alex Meret. La Fiorentina ha deciso di fare sul serio, aprendo un canale pref...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 08:43
Porta: tutto su Meret. Prezzo alto, ma Eysseric è una pedina di scambio perfetta... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret
Calciomercato
Rassegna Stampa
Fiorentina
Eysseric
Meret
Condividi

La Nazione come di consueto fa il punto sulla situazione al mercato e specificatamente relativa alla porta. Il preferito è Alex Meret. La Fiorentina ha deciso di fare sul serio, aprendo un canale preferenziale con il club dei Pozzo, che vorrebbe Eysseric.  L'operazione non è semplice l'Udinese vorrebbe venti milioni, ma con il cartellino di Eysseric e un piccolo sconto la Fiorentina potrebbe chiudere per 10 milioni più bonus, e prendere così la sua prima scelta.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok