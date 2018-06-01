Porta: tutto su Meret. Prezzo alto, ma Eysseric è una pedina di scambio perfetta...

La Nazione come di consueto fa il punto sulla situazione al mercato e specificatamente relativa alla porta. Il preferito è Alex Meret. La Fiorentina ha deciso di fare sul serio, aprendo un canale pref...

A cura di Redazione Labaroviola 01 giugno 2018 08:43

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Meret

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