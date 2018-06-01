Porta: tutto su Meret. Prezzo alto, ma Eysseric è una pedina di scambio perfetta...
La Nazione come di consueto fa il punto sulla situazione al mercato e specificatamente relativa alla porta. Il preferito è Alex Meret. La Fiorentina ha deciso di fare sul serio, aprendo un canale pref...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 08:43
La Nazione come di consueto fa il punto sulla situazione al mercato e specificatamente relativa alla porta. Il preferito è Alex Meret. La Fiorentina ha deciso di fare sul serio, aprendo un canale preferenziale con il club dei Pozzo, che vorrebbe Eysseric. L'operazione non è semplice l'Udinese vorrebbe venti milioni, ma con il cartellino di Eysseric e un piccolo sconto la Fiorentina potrebbe chiudere per 10 milioni più bonus, e prendere così la sua prima scelta.