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Napoli si defila su Meret, ADL: “Ci sono altri tre profili, saremo ben protetti”

Dopo un incontro con i vertici del Comune e della Regione Campania, ha parlato il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis “Il portiere? Non è una questione relativa ad Areola o Meret, ci sono altr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2018 23:42
Napoli si defila su Meret, ADL: “Ci sono altri tre profili, saremo ben protetti” -
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Dopo un incontro con i vertici del Comune e della Regione Campania, ha parlato il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis “Il portiere? Non è una questione relativa ad Areola o Meret, ci sono altri tre profili ma saremo ben protetti. Non è detto che uno sia meglio di un altro, le sorti di un portiere dipendono dalla squadra”,

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