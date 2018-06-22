Napoli si defila su Meret, ADL: “Ci sono altri tre profili, saremo ben protetti”

Dopo un incontro con i vertici del Comune e della Regione Campania, ha parlato il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis “Il portiere? Non è una questione relativa ad Areola o Meret, ci sono altr...

A cura di Redazione Labaroviola 22 giugno 2018 23:42

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