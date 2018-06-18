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Salta l'arrivo di Meret alla Fiorentina. Lo compra il Napoli per 25 milioni di euro

Sfuma definitivamente l'arrivo del giovane portare Alex Meret alla Fiorentina. Il portiere dell'Udinese è stato nei giorni scorsi molto vicino al passaggio in viola. Adesso è uno dei portieri sui qual...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 23:31
Salta l'arrivo di Meret alla Fiorentina. Lo compra il Napoli per 25 milioni di euro -
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Sfuma definitivamente l'arrivo del giovane portare Alex Meret alla Fiorentina. Il portiere dell'Udinese è stato nei giorni scorsi molto vicino al passaggio in viola. Adesso è uno dei portieri sui quali il Napoli ha posto la propria attenzione, a quanto pare, qualcosa pare essersi sbloccato in maniera concreta. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, sarebbe cosa fatta il passaggio del giovane portiere classe '97 al Napoli: affare da 25 mln -si legge- anche se non ci sarebbe solo Meret sull'asse Napoli-Udine.

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