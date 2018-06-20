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Da Udine rivelano: "La Fiorentina ha offerto 15 milioni per Meret e De Paul, Saponara contropartita"

Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto oggi in edicola, la Fiorentina sarebbe l'unica società ad aver fatto un'offerta ufficiale per Alex Meret. Per lui e per Rodrigo De Paul, 15 milioni più 3 di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 23:16
Da Udine rivelano: "La Fiorentina ha offerto 15 milioni per Meret e De Paul, Saponara contropartita" -
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Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto oggi in edicola, la Fiorentina sarebbe l'unica società ad aver fatto un'offerta ufficiale per Alex Meret. Per lui e per Rodrigo De Paul, 15 milioni più 3 di bonus, respinta al mittente dalla società friulana che non sarebbe interessata all'eventuale contropartita tecnica, Riccardo Saponara.

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