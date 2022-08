Richiesta troppo alta della Fiorentina per Dragowski. Lo Spezia vira su Meret in uscita da Napoli

Dragowski sembrava ad un passo dallo Spezia, c’era l’accordo tra il portiere e la società ligure, ma ecco il colpo di scena. La Fiorentina ha alzato la richiesta per il polacco, una mossa che non è piaciuta al club bianco e allora ecco Pecini virare con decisione sul portiere del Napoli Meret. L’estremo difensore partenopeo sarebbe chiuso in azzurro una volta formalizzato l’acquisto dello spagnolo Kepa dal Chelsea. Il portiere italiano cerca quindi una soluzione per andare a giocare titolare. Una soluzione che ora gli prospetta lo Spezia che deve a sua volta trovare il sostituto di Provedel ormai promesso sposo della Lazio, scrive il sito CalcioSpezia.it.