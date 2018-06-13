Antognoni conferma: "Meret sarebbe un grande colpo. Su Chiesa..."

Giancarlo Antognoni, dirigente e storico capitano viola, ha parlato alla manifestazione Pitti Uomo. Queste le sue parole:" Avremo una Fiorentina competitiva come è sempre stata. Ci saranno delle parte...

Giancarlo Antognoni, dirigente e storico capitano viola, ha parlato alla manifestazione Pitti Uomo. Queste le sue parole:" Avremo una Fiorentina competitiva come è sempre stata. Ci saranno delle partenze e degli arrivi e in base a quello agiremo sul mercato. Chiesa? Se anche il patron dice che resta penso che non ci siano problemi riguardo al futuro. Ha sottolineato anche l'importanza del padre: siamo ottimisti che la scelta fatta dal giocatore lo lasci a Firenze almeno per qualche anno. Siamo contenti che ci siano offerte da parte delle altre squadre ma dobbiamo pensare anche a noi e ai nostri tifosi. Le offerte saranno respinte al mittente, lo ha detto anche Della Valle. Meret? Lo conosco da tanto, fin dai tempidelle giovanili delle Nazionali. E' cresciuto molto e penso che sarebbe un grande colpo per la Fiorentina" Su Badelj Era un punto di riferimento importante, pensavo che rimanesse. Siamo dispiaciuti ma ci sono tanti giocatori che lo possono sostituire nel modo migliore. Pezzella lo può sostituire in quanto a personalità. Poi ci sono altri giocatori di personalità nella squadra.."