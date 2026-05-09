Sarri alla Fiorentina? Gazzetta sicura: “In caso di Europa League può restare alla Lazio: ha un biennale e”

L'allenatore ha continuato a rinviare ogni discorso sul suo futuri

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio resta ancora tutto da definire. Nonostante il tecnico abbia ancora due anni di contratto con il club biancoceleste, la permanenza a Roma non viene considerata scontata.

Sarri ha continuato a rinviare ogni discorso sul proprio futuro: "Ne parleremo a fine stagione" la linea mantenuta dal tecnico nelle ultime settimane. Molto dipenderà dal finale di stagione della Lazio e soprattutto dall'eventuale qualificazione europea. Lo scenario ritenuto più plausibile passa dalla vittoria della Coppa Italia, risultato che potrebbe cambiare sensibilmente clima e prospettive in vista della prossima annata.

Un approdo in Europa contribuirebbe a rasserenare gli animi all'interno dell'ambiente biancoceleste, aumentando così le possibilità di proseguire il rapporto tra Sarri e la società romana anche nella prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.