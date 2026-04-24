Valcareggi: "C'è solo un nome per la Fiorentina come allenatore ed è Sarri, l'unico che può ricostruire la squadra"

Il procuratore è intervenuto per parlare di Fiorentina quasi vicina alla salvezza

Secondo Furio Valcareggi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, la situazione legata a Moise Kean va analizzata con cautela: «È palese che Kean non sia al top della condizione. In passato sono stato molto critico con lui, ma se dovesse davvero aver terminato la stagione il giudizio cambierebbe, anche perché in questo momento far parte della Fiorentina è un'occasione d'oro per chiunque».

Il procuratore punta poi tutto su Fabio Paratici, sottolineando come il dirigente non possa accettare la mediocrità: «Paratici ha il successo nel sangue e detesta navigare in queste acque. Si muoverà per riportare il club in Europa; se non dovesse centrare l'obiettivo nella prossima stagione, vorrà dire che avrà fallito il suo compito».

Per quanto riguarda la guida tecnica, Valcareggi non accetta compromessi: «Il mio candidato ideale è solo Sarri. È uno che conosce bene l'ambiente e sa di calcio; basta dire che è troppo esigente, perché lui è capace di valorizzare la rosa che si trova tra le mani, come dimostrato alla Lazio». Nonostante ciò, non manca un riconoscimento al lavoro attuale: «Bisogna dare merito a Vanoli, che pur non offrendo un calcio spettacolare è stato efficace nel raggiungere gli obiettivi e nel ridare fiducia a elementi come Parisi e Fagioli».

In chiusura, Valcareggi ribadisce la sua fiducia nell'autonomia decisionale del dirigente, forte del legame con la scuola Marotta: «Paratici non si farà dettare l'agenda da nessuno. È un professionista formato da Marotta, un profilo che vedrei bene persino come presidente federale. Dato che non mi sento rappresentato da questa proprietà, la mia unica garanzia per il futuro resta Paratici, indipendentemente dalla presidenza».