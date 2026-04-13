Stasera avversari, ma in futuro? La Fiorentina e Sarri, un matrimonio che sognano tutti

Stasera per la Fiorentina la sfida contro la Lazio rappresenta un passaggio fondamentale nella corsa alla salvezza. Un risultato positivo permetterebbe ai viola di salire a +8 dalla zona retrocessione, mettendo una distanza importante a sei giornate dalla fine proprio su Lecce e Cremonese. Un margine che, considerando anche le recenti sconfitte delle dirette concorrenti nel weekend, avvicinerebbe ulteriormente la squadra di Paolo Vanoli a una posizione di relativa serenità, pur con ancora qualche passo da compiere per la certezza matematica.

Una volta archiviato l’obiettivo salvezza, però, la Fiorentina sarà chiamata a riflettere sul proprio futuro. A giugno, infatti, si aprirà una fase di cambiamenti profondi, sia all’interno della rosa sia nell’organigramma tecnico e dirigenziale. Uno dei nodi principali riguarderà proprio la panchina: il contratto di Vanoli è in scadenza e la sua permanenza appare tutt’altro che scontata, con la sensazione diffusa che si possa guardare a un nuovo profilo per ripartire.

Tra i nomi che più affascinano l’ambiente viola c’è senza dubbio quello di Maurizio Sarri. Un’idea che da anni accompagna la tifoseria e che non ha mai smesso di esercitare fascino. Sarri, infatti, ha più volte mostrato un legame ideale con Firenze e con la Fiorentina, società che avrebbe già potuto allenare in passato ma con cui il matrimonio non si è mai concretizzato per varie dinamiche e incomprensioni con la precedente gestione. Anche negli ultimi anni il suo nome era tornato in orbita viola, senza però arrivare alla fumata bianca.

Le sue stesse parole, rilasciate in passato a Sky Sport, raccontano una certa amarezza per alcune mancate chiamate da parte di club che, a suo dire, sarebbero stati adatti al suo profilo: “Non vi nascondo che un paio di società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere un po’ deluso… Milan e Fiorentina? Sono due realtà che secondo me erano adatte a me”.

E proprio la prossima estate potrebbe rappresentare l’occasione giusta per riaprire quel discorso mai realmente chiuso. La situazione alla Lazio, tra difficoltà di mercato e rapporti non sempre semplici, potrebbe infatti portare a una separazione, aprendo scenari nuovi per il futuro del tecnico toscano.

Nelle ultime settimane Fabio Paratici ha speso parole di stima nei confronti di Sarri, segnale di un dialogo che, pur non semplice, potrebbe diventare concreto. L’idea di fondo sarebbe quella di affidarsi a un allenatore di alto profilo, capace di dare identità e continuità a un progetto di ricostruzione.

Per la Fiorentina, infatti, la prospettiva di una stagione senza coppe europee potrebbe trasformarsi in un vantaggio strategico: lavorare con una sola partita a settimana significherebbe costruire con più calma, inserire idee nuove e valorizzare il gruppo. In questo contesto, il profilo di Sarri, tecnico che ha sempre espresso il meglio con più tempo per preparare le gare, appare come una soluzione coerente e potenzialmente ideale per entrambe le parti.

Un matrimonio che, almeno sulla carta, metterebbe tutti d’accordo: la Fiorentina troverebbe un allenatore di esperienza e identità forte, Sarri tornerebbe in un ambiente che ha sempre sentito vicino e che potrebbe rappresentare la chiusura perfetta del suo percorso in Serie A.