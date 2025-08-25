Il Como trita la Lazio e vince 2-0. Sarri sconsolato: "Se la realtà è questa non siamo messi bene"

In contemporanea con la partita della Fiorentina ieri si è giocata la sfida tra il Como e e la Lazio finita per 2-0 in favore dei padroni di casa. La partita è stata a senso unico e solo le parate di...

In contemporanea con la partita della Fiorentina ieri si è giocata la sfida tra il Como e e la Lazio finita per 2-0 in favore dei padroni di casa. La partita è stata a senso unico e solo le parate di Provedel hanno evitato una sconfitta più ampia alla squadra di Sarri. Proprio l'allenatore Toscano è apparso piuttosto sconsolato al termine del match sottolineando più volte come non sia goduto neppure il ritorno in panchina vista la prestazione dei suoi. A Sky Sport Sarri è stato ancora più duro dichiarando:

"Spero che sia stata una brutta giornata da parte nostra, perché, se questa è la realtà , non siamo messi benissimo, in questo momento. È mancata qualità da parte nostra: raramente coprivamo la palla, eravamo in attesa, siamo stati timorosi fin dall'inizio. Abbiamo fatto errori tecnici ma anche nelle scelte. Che era dura lo sapevamo, la crescita del Como negli ultimi mesi è stata esponenziale. Era la prima e ci può stare, senza andare a cercare tante storie o alibi"