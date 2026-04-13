Ballotta: “Occhio a De Gea per l’estate, tanti top club su di lui. Sarri? Sarebbe perfetto in Viola”

Ha parlato a radio Bruno, Ballotta della Fiorentina e del calciomercato soffermandosi sulla situazione di De Gea: “Quest’anno per De Gea non è stato semplice, ma lo scorso anno a Firenze ha fatto molto molto bene. So che squadre importanti hanno messo gli occhi su di lui, anche se credo che sia un giocatore da cui la società viola può ripartire.

L’annata storta era inimmaginabile per il club viola. Quella della Lazio, invece, visti i presupposti iniziali lo era. Sarri in viola? Secondo me sarebbe perfetto, ma bisogna capire quanto sono profondi gli screzi con la società Fiorentina”.