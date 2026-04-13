13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ballotta: “Occhio a De Gea per l’estate, tanti top club su di lui. Sarri? Sarebbe perfetto in Viola”

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Ballotta: “Occhio a De Gea per l’estate, tanti top club su di lui. Sarri? Sarebbe perfetto in Viola”

Redazione

13 Aprile · 17:30

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 17:30

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Ha parlato a radio Bruno, Ballotta della Fiorentina e del calciomercato soffermandosi sulla situazione di De Gea: “Quest’anno per De Gea non è stato semplice, ma lo scorso anno a Firenze ha fatto molto molto bene. So che squadre importanti hanno messo gli occhi su di lui, anche se credo che sia un giocatore da cui la società viola può ripartire.
L’annata storta era inimmaginabile per il club viola. Quella della Lazio, invece, visti i presupposti iniziali lo era. Sarri in viola? Secondo me sarebbe perfetto, ma bisogna capire quanto sono profondi gli screzi con la società Fiorentina”.

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