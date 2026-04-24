Panchina Fiorentina. Repubblica: “Sarri piace alla piazza ma non ci sono stati contatti concreti con la dirigenza”

L'incontro durante Fiorentina-Lazio servito solo a ricomporre vecchie fratture personali tra tecnico e ds

Sullo sfondo restano le posizioni di Vanoli e la suggestione Sarri. Per l'attuale tecnico viola, Paratici conserva una piccola percentuale di riconferma come premio per il lavoro "certosino" svolto nelle difficoltà, sebbene la separazione resti l'ipotesi più probabile. Per quanto riguarda Sarri, nonostante il grande apprezzamento della piazza fiorentina, non ci sarebbero stati contatti concreti con la dirigenza: l'incontro in occasione di Fiorentina-Lazio sarebbe servito solo a ricomporre vecchie fratture personali tra il tecnico e il DS, senza però aprire scenari di mercato. Lo riporta Repubblica.