Sarri tuona: "Se la squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha scelto come allenatore"

Il tecnico toscano ha detto il suo pensiero riguardo alla difficile situazione che sta vivendo in casa Lazio

Durante la conferenza stampa di vigilia della gara di domani della Lazio ha parlato il tecnico toscano Maurizio Sarri che è tornato sulla sconfitta di Como: "Abbiamo sbagliato atteggiamento ed abbiamo avuto delle statistiche da Serie C per quanto riguarda la precisione tecnica e quello che abbiamo raccolto, non siamo stati niente ed in qualsiasi maniera avremmo perso. Non capisco come sia possibile che una squadra abbia un atteggiamento serio in amichevole ed apatico in campionato, non riesco a capire quali siano le caratteristiche di questa squadra ed è strano per me perchè le mie squadre vengono riconosciute da tutti. Io gioco in una certa maniera e se questa squadra non gioca come dico io vuol dire che non è adatta a me e che ha sbagliato chi mi ha chiamato"