"Fiorentina, serve un vincente come Sarri o Spalletti, non puoi ripartire con Vanoli"

Pochesci pensa che il club viola debba fare il salto di qualità: la scelta della panchina sarà decisiva per aprire un nuovo ciclo

La Fiorentina è alle prese con decisioni cruciali che riguardano il proprio futuro, a cominciare dalla guida tecnica. La posizione di Paolo Vanoli resta oggetto di valutazione e nelle prossime settimane si capirà se ci saranno le condizioni per proseguire insieme oppure no.

A intervenire sul tema è stato Sandro Pochesci, intervenuto a Lady Radio, che ha espresso forti perplessità su una possibile conferma dell’attuale tecnico:



“Dipende da cosa vuole fare la Fiorentina. Se vuole costruire qualcosa di grande, non può ripartire con Vanoli in panchina. Serve un grande allenatore. Quello è Sarri. E la Fiorentina è già in ritardo di un anno e mezzo su di lui. Gli allenatori giusti per la Fiorentina sono di quel tipo lì: Sarri in primis, ma anche Spalletti. Serve un vincente, una persona con il giusto carisma a cui dare il tempo di costruire qualcosa. Firenze è una piazza come Roma, è un grande ambiente e la classe dirigente della società è mancata in questo”.