Casting aperto per la panchina della Fiorentina. Nazione: “Paratici può riprovarci per Sarri”

La sfida alla Lazio di Sarri parte da qui. Proprio lui, Maurizio, reduce da una stagione che ha definito «formativa» con quell’ironia tipica che tanto piace da queste parti. Note le vicissitudini accadutegli fin da quando ha firmato per il ritorno in biancoceleste. Mercato bloccato in estate, quello di gennaio condotto con cessioni eccellenti. Di certo non immaginava una stagione con obiettivo massimo l’ottavo posto. Gli resta una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocarsi contro l’Atalanta, unica porta per provare a tornare in Europa.

Ma il suo futuro è incerto. Ecco perché vederlo sbucare dalle scalette del Franchi domani sera sarà suggestivo. Non tanto per il cantiere della Fiesole che comparirà in ogni fotografia. Sarri e Firenze si stuzzicano da tempo. Il dopo Palladino sembrava potesse essere suo. Firenze ci provò, tappezzando la zona dello stadio con tanti fogli con la sua faccia. Lui qualche tempo dopo confermò. «C’è stata la chiamata di un dirigente della Fiorentina, ma avevo già firmato con la Lazio».

Per poi ribadire. «Ringrazio il popolo viola. Sapere che hanno attaccato le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente». C’è un filo sottile che unisce Maurizio e i fiorentini. L’impressione è che Paratici possa riprovarci (i due hanno vinto lo Scudetto insieme alla Juventus) se deciderà di separarsi da Vanoli e se Sarri lascerà la Lazio. Il casting per la panchina viola in ogni caso è aperto. Vedremo. Di certo domani sera, passando sotto la Tribuna, qualcuno non perderà occasione per ribadirgli la stima. Lo scrive La Nazione.