Bezzi svela: "Paratici sta corteggiando Grosso per il post Vanoli, è lui l'uomo scelto per il nuovo ciclo"

Il giornalista ha parlato del futuro della panchina viola con l'ex campione del mondo che prende quota in caso di addio di Vanoli

A TMW il giornalista Gianni Bezzi ha parlato del valzer delle panchine futuro in A: "Non vedo Sarri a Firenze perché so che Paratici sta cercando di convincere Grosso, sarebbe un nuovo progetto giovane con un tecnico in rampa di lancio. A Sarri non si può dire nulla perché ha fatto calcio in una squadra disastrata che non aveva giocatori e stava pure in uno stadio vuoto."