Labaro Viola

Bezzi svela: "Paratici sta corteggiando Grosso per il post Vanoli, è lui l'uomo scelto per il nuovo ciclo"

Il giornalista ha parlato del futuro della panchina viola con l'ex campione del mondo che prende quota in caso di addio di Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2026 18:51
Bezzi svela: "Paratici sta corteggiando Grosso per il post Vanoli, è lui l'uomo scelto per il nuovo ciclo" -
News
Sarri
Paratici
Grosso
Condividi

A TMW il giornalista Gianni Bezzi ha parlato del valzer delle panchine futuro in A: "Non vedo Sarri a Firenze perché so che Paratici sta cercando di convincere Grosso, sarebbe un nuovo progetto giovane con un tecnico in rampa di lancio. A Sarri non si può dire nulla perché ha fatto calcio in una squadra disastrata che non aveva giocatori e stava pure in uno stadio vuoto."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok