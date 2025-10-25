25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sarri smorza la tensione: “Con il presidente e il direttore va tutto bene, gli infortuni sono solo sfortuna”

News

Sarri smorza la tensione: “Con il presidente e il direttore va tutto bene, gli infortuni sono solo sfortuna”

Redazione

25 Ottobre · 15:54

Aggiornamento: 25 Ottobre 2025 · 15:54

TAG:

LazioSarriSerie A

Condividi:

di

Sarri ha parlato prima di Lazio Juventus per allentare la tensione che da tempo permea l' ambiente biancoceleste.

Maurizio Sarri, ha parlato prima della partita contro la Juventus per provare a rasserenare l’ambiente laziale in questo periodo caotico. Ecco le sue parole: “Con Fabiani ho un buon rapporto, anche se magari possiamo avere idee diverse su certe questioni a volte. Ieri sera ho parlato con Lotito, anche con lui va tutto bene. Non ci sono novità riguardo alla mia situazione, ho appena firmato un contratto di 3 anni.”

Spiegando gli infortuni: “Si vive di luoghi comuni come gli infortuni legati alla preparazione. Nel 2025 nessuno sbaglia più la preparazione, ci sono duemila fattori che influenzano queste problematiche. Gigot ha fatto un allenamento con noi, Marusic ha avuto un problema a una cicatrice, Patric è reduce da un’operazione, Rovella ha una problematica che c’era già un paio d’anni fa, Vecino è la stessa storia dell’anno scorso, Lazzari da quando lo conosco ha sempre 2-3 problemi all’anno, Pellegrini ha un infortunio traumatico, Zaccagni viene da un’operazione, Isaksen ha avuto una malattia. Dele-Bashiru è colpa nostra, era tornato in pessime condizione dalla nazionale e lo abbiamo rischiato. Si parla solo di Cancellieri e Castellanos, con quest’ultimo che si sentiva benissimo e dava ottime sensazioni. Cancellieri aveva qualche valore fuori regola, però i risultati delle analisi fatte giovedì sono arrivate lunedì. I valori che avevamo erano preoccupanti anche per Isaksen, ogni infortunio poi ha storia a sé.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio