Sarri polemico sull’orario del derby: “Sconfitta di calcio e istituzioni, ma è partita per cui vale la pena morire di caldo”

L’allenatore della Lazio ha espresso il suo disappunto sulla scelta di far giocare il derby alle 12.30, definendola una sconfitta del calcio

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa, alla viglia del derby di Roma, polemizzando con la scelta di giocare alle 12.30 una gara così importante: “La probabilità che i ritmi decadano è alta. Penso che l’orario sia pesante per entrambi, ma non rappresenta una sconfitta della Roma o della Lazio, ma del calcio, e, secondo me, anche delle istituzioni, perché, se per mantenere l’ordine pubblico si prendono queste decisioni, ammettono di avere difficoltà a mantenerlo. Se c’è, però, una partita per cui vale la pena morire per il caldo, questa è il derby”.