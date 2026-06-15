Sarri è il nuovo tecnico dell'Atalanta: avrà un contratto fino al 2029 e succede a Palladino

Il tecnico toscano ha firmato con i bergamaschi per tre anni

Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Atalanta, essendosi legato alla società orobica con un accordo di tre anni. Il tecnico ha raggiunto il centro sportivo di Zingonia nel pomeriggio insieme ai suoi collaboratori, poco prima che venisse diffusa la nota ufficiale del club, in cui l'Atalanta BC ha annunciato con entusiasmo di aver affidato la conduzione della Prima Squadra a un allenatore che vanta una straordinaria traiettoria professionale, con più di 800 panchine da professionista e una bacheca impreziosita da uno Scudetto e da un'Europa League. Durante la passata annata, Sarri ha guidato la Lazio fino all'atto conclusivo della Coppa Italia, dopo aver ottenuto in precedenza un piazzamento d'onore in Serie A e l'approdo agli ottavi di Champions League, segnando la seconda prestazione più gloriosa di sempre per la compagine romana nel principale torneo continentale. All'età di 67 anni, il mister – venuto al mondo a Napoli ma trasferitosi fin da bimbo in Toscana – ritrova così una terra a lui familiare, avendo trascorso parte dei suoi primissimi anni di vita proprio nel territorio bergamasco.