Cassano: “Nessuno ha cercato Sarri nel calcio che conta, la sua unica possibilità era la Lazio”

A Viva el Futbol, l’ex giocatore di Milan, Inter e Real Madrid Antonio Cassano ha parlato anche del ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio, voluto in viola da tanti tifosi fiorentini che avevano sparso la sua foto per la città, ma per il barese il nuovo tecnico laziale non aveva molte scelte: “Sarri non lo ha cercato nessuno, è andato alla Lazio perché non aveva altre offerte nel calcio che conta, poteva andare in Arabia ma quello non è calcio vero. Ha scelto di tornare a Roma dove ora è complicato senza mercato.”

Prosegue: “Non so cosa aspettarmi da lui in questa stagione, aveva pensato pure alle dimissioni perché non sapeva del mercato bloccato. Come allenatore ha fatto bene, ma mi rompe per come parla perché trova sempre delle scuse, mi sembra Mazzarri due. Sono curioso di rivedere come parte.”