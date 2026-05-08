Valcareggi critico: "Kean non è affidabile, non ti può dare la continuità che ti serve"

Il noto tifoso viola ha parlato di Fiorentina alla vigilia del match col Genoa

Intervenendo a Lady Radio, il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha analizzato il momento della Fiorentina, partendo dalla questione panchina: "È fondamentale puntare su un tecnico che non finisca nel mirino della critica alla prima difficoltà. Sarri è una figura che metterebbe d'accordo tutta la tifoseria, mentre temo che la scelta di Grosso genererebbe subito dei malumori. Sarri ha la maturità necessaria per reggere certe pressioni, mentre Grosso non ha mai allenato in una piazza complicata come Firenze. Sono comunque certo che Paratici farà un lavoro eccellente, come ha sempre dimostrato in carriera".

Spostandosi poi sulle manovre di mercato e sui singoli, Valcareggi ha aggiunto: "Il mio unico dubbio su Kean è legato alla sua tenuta e continuità, dato che finora non ha dato grandi garanzie. A centrocampo, invece, io punterei tutto su Fagioli: è il nostro Modric, sa fare ogni cosa in campo e sono convinto che si guadagnerà la Nazionale. Per il resto, le mie idee sono chiare: Mandragora si può sostituire, Solomon va confermato e De Gea deve restare se ne ha la volontà. Al contrario, Dodo per me è in uscita. Se la società ha le idee lucide, può nascere un ottimo progetto, a patto che i nuovi arrivi siano superiori ai partenti"