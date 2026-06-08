Da Bergamo riportano: "L'Atalanta mette nel mirino Gudmundsson, i nerazzurri potrebbero affondare il colpo"

Il talento islandese potrebbe lasciare la Fiorentina per andare a Bergamo da Sarri

Il destino calcistico di Albert Gudmundsson rimane un enigma per la Fiorentina, al punto che la gestione dell’esterno islandese occuperà un posto di rilievo nell'imminente summit societario oltreoceano, durante il quale lo stato maggiore della Viola farà il punto insieme al patron Rocco Commisso. Da questa situazione di stallo potrebbero trarre vantaggio gli orobici: secondo le indiscrezioni de L'Eco di Bergamo, la Dea sta esaminando con cura la candidatura dell'ex fantasista rossoblù, ritenuto un’occasione d'oro dopo essere stato prospettato alla dirigenza bergamasca. Ad ogni modo, qualsiasi passo avanti sarà subordinato al benestare di Maurizio Sarri, incaricato di studiarne il posizionamento in campo e l'effettiva utilità nel proprio impianto di gioco. Questa ipotesi di trasferimento poggia su un preciso incastro finanziario tra i due club, connesso al riscatto vincolante di Marco Brescianini, per il quale la società toscana deve corrispondere oltre dieci milioni di euro ai rivali lombardi. Qualora l'Atalanta decidesse di colmare la differenza offrendo una somma extra vicina ai 5 milioni di euro per assicurarsi l'islandese, l'accordo potrebbe andare in porto agevolmente, garantendo a Gudmundsson la chance perfetta per ritrovare lo smalto dei giorni migliori, replicando il felice percorso di rigenerazione calcistica già vissuto al Gewiss Stadium da Charles De Ketelaere.