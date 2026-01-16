Fabiani: “Sarri non conosce Ratkov? Fa le battute perché è toscano, lo conosceva perfettamente”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Petar Ratkov e Kenneth Taylor, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto per tornare sulle dichiarazioni di Sarri, che aveva spiegato di non conoscere il classe 2003: “Voglio sottolineare una cosa, il mister fa battute perché è toscano e aveva detto anche che non conosceva Castellanos, poi ci chiese di prenderlo. Alla battuta non segue il concetto che Sarri non conosce il giocatore, è stato osservato dal suo staff e conosceva al 100% Ratkov. È un modo per stimolare il giocatore da parte del mister, avete visto come Castellanos fosse un oggetto sconosciuto e poi e arrivata una richiesta importante. Lasciamo come battuta quanto detto da Sarri, perché lo conosceva perfettamente”. Lo scrive Tuttomercatoweb