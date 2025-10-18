18 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:44

Sarri: “Faremo un campionato di sofferenza, solo per la Lazio avrei potuto accettare una situazione del genere”

Il tecnico toscano ha ammesso che la situazione in casa Lazio non è delle migliori dopo il blocco del mercato

Nella conferenza stampa di vigilia del match di domani tra Atalanta e Lazio, Maurizio Sarri ha parlato della situazione complessa dei biancocelesti in questa stagione: “Siamo dipendenti dai giocatori che abbiamo e ogni partita presenta delle difficoltà perché abbiamo degli infortuni come a Genova dove non avevamo 7 giocatori, a Torino 8 e siamo coscienti di dover fare un campionato di sofferenza e ci vorrà umiltà per andare avanti perché abbiamo bisogno di tutti.”

Prosegue: “Da altre parti sarei già andato via perché mi è stato detto dopo che c’era il mercato bloccato e ovunque avrei mollato per andarmene, mentre qua ho dovuto pensarci prima di agire. Alla Lazio non potevo dire di no perché sono legato alla squadra e non avrei mai potuto lasciare questo progetto perché credo nei miei giocatori e non m’importa se dovrò faticare ogni giorno per tirare fuori qualcosa di buono.”

