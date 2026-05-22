Bucchioni: "I giocatori se ne andranno, a Firenze bisogna contestare soprattutto questa società che ha fallito"

Il giornalista ha attaccato la società che non ha fatto una grande gestione

A Radio Bruno è intervenuto il Giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "C'è un giro di allenatori e dirigenti notevoli, vedo Sarri ad un passo dall'Atalanta anche se prima era vicino al Napoli poi è arrivato Giuntoli che va a Bergamo e ci proverà. Sappiamo che Sarri ama Napoli e poi vedremo perché Bergamo è un progetto solido, ovviamente non verrà a Firenze e si sapeva."

Prosegue: "Faccio i complimenti al pubblico e alla Curva che hanno sempre sostenuto, ma hanno anche il diritto di contestare e ora se lo meritano, ma andrebbe contestata anche la società che ha fatto un disastro. I giocatori vanno via e a loro frega poco della contestazione, per questo bisogna mandare un messaggio a Joseph e non a loro che non rimarranno. I tifosi vanno ascoltati quando vedi che ci mettono il cuore non nelle decisioni certamente."

Sulla società: "Nessuno ha chiesto scusa ai fiorentini ed è sbagliato perché loro credono di aver fatto bene visto che hanno salvato la squadra. Da altre parti succede invece qua niente, parlano solo quando si vince."