Pedullà annuncia: “La Fiorentina ha deciso di non riscattare Cataldi, se lo riprende Sarri”

La Fiorentina ha deciso di non riscattare Danilo Cataldi. La decisione era nell’aria, ma adesso siamo all’interno di un via libera definitivo per la Lazio. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, il club viola avrebbe potuto assicurarsi il cartellino per circa 4 milioni. Ma evidentemente Pioli ha altre idee, mentre la Lazio riprende volentieri Cataldi che è reduce da una buona stagione e che può essere molto utile nelle strategie di Maurizio Sarri.

Lo riporta alfredopedulla.com