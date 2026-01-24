Lotito e la telefonata col tifoso: "I giocatori vogliono andarsene per colpa di Sarri, non lo vogliono"

All'inizio i toni sono accesi, ma tutto sommato tranquilli, fino a che il numero 1 biancoceleste 'esplode'

Claudio Lotito è stato protagonista di una telefonata molto particolare con un tifoso biancoceleste, che ha voluto esprimere telefonicamente la propria disapprovazione verso la proprietà della Lazio. All'inizio i toni sono accesi, ma tutto sommato tranquilli, fino a che il numero 1 biancoceleste 'esplode' dicendo:

"I giocatori se ne vogliono andare perché non vogliono l'allenatore. Ce l'hanno con Sarri". La telefonata è stata riportata dalla pagina pallaocampo