Lotito e la telefonata col tifoso: "I giocatori vogliono andarsene per colpa di Sarri, non lo vogliono"
All'inizio i toni sono accesi, ma tutto sommato tranquilli, fino a che il numero 1 biancoceleste 'esplode'
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2026 13:02
Claudio Lotito è stato protagonista di una telefonata molto particolare con un tifoso biancoceleste, che ha voluto esprimere telefonicamente la propria disapprovazione verso la proprietà della Lazio. All'inizio i toni sono accesi, ma tutto sommato tranquilli, fino a che il numero 1 biancoceleste 'esplode' dicendo:
"I giocatori se ne vogliono andare perché non vogliono l'allenatore. Ce l'hanno con Sarri". La telefonata è stata riportata dalla pagina pallaocampo