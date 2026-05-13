TMW riporta: "Sarri è un'idea forte per l'Atalanta, dopo stasera valuterà il suo futuro con la Lazio"

Il tecnico toscano potrebbe cambiare panchina in estate

Stasera Maurizio Sarri cercherà di mettere la propria firma sulla stagione della Lazio conquistando la Coppa Italia, un trofeo che coronerebbe un percorso tortuoso ma di valore. Nonostante il traguardo imminente, il futuro del tecnico di Figline Valdarno appare lontano da Roma: l'incontro fissato con Lotito a fine campionato dovrebbe sancire una separazione ormai probabile, aprendo la strada a nuovi e suggestivi scenari di mercato.

Il profilo dell'allenatore toscano gode infatti di grande stima e diverse società stanno valutando il suo innesto. Si parla di un possibile, incredibile ritorno al Napoli nel caso in cui naufragasse il rapporto con Conte, ma anche di un interesse della Fiorentina, intenzionata a proseguire con il 4-3-3 nonostante Fabio Grosso resti al momento il candidato principale. La pista più concreta e rivoluzionaria porta però a Bergamo: l'Atalanta sta pianificando un ribaltone societario con l'innesto di Cristiano Giuntoli come nuovo DS, ricostituendo così il binomio vincente visto all'ombra del Vesuvio. In questo contesto, Sarri rappresenterebbe la svolta tattica ideale per il dopo-Gasperini, segnando il passaggio dalla storica marcatura a uomo alla difesa a quattro e a un calcio di pura manovra. Lo scrive TMW