Sarri: “Il rigore del primo tempo grida vendetta: i ragazzi sono frustrati. Ratkov non lo conosco”

Al termine del pareggio tra Lazio e Fiorentina, Maurizio Sarri ha commentato il pareggio finale raggiunto grazie al gol di Pedro su calcio di rigore.

Ecco le parole dell’allenatore della Lazio nel post-partita di Dazn:

Sulla reazione della squadra:

“La squadra ha fatto un primo tempo di ottimo livello, abbiamo avuto tante situazioni e chiudere con lo 0-0 è stato un peccato. Il secondo tempo con meno energie ma gli episodi non è che ci girino in modo favorevole. Il rigore sul primo tempo grida vendetta. Penso che sia una buona Lazio che ha reagito alla brutta partita con il Napoli”.

Sulle gestione delle emozioni durante la partita:

“I ragazzi sono un po’ frustrati da questa situazione e anche io ho un po’ di giramenti nonostante nel calcio pensavo di aver visto di tutto. E’ un qualcosa sul quale non possiamo influire, noi dobbiamo pensare alla squadra che dal punto di vista tecnico e qualitativo deve migliorare e dal punto di vista realizzativo visto che di occasioni stasera ce ne sono state”.

Su Guendouzi e Ratkov:

“Del mercato devi parlarne con la società, pensavo che Guendouzi pensavo fosse uno dei 7-8 sui quali fare la squadra nel futuro. Noi siamo una squadra che quando arrivano certe offerte, per quanto riguarda Ratkov è un giocatore che non lo conosco, imparerò a conoscerlo e vedere qualità e difetti ma al momento non lo conosco.

E’ una scelta societaria e probabilmente loro lo conoscono meglio di me ma io questo ragazzo non lo conosco”.

Sul futuro:

“Io da inizio stagione ho detto che rimanevo qui a tutti i costi e quest’anno avrei fatto di tutto per sopportare quello che è successo. L’unica cosa che mi fa stare male è che noi abbiamo un popolo meraviglioso e pensare che non possiamo dare certe soddisfazioni mi fa stare male. Poi il mercato non è finito e possono succedere tante altre cose”