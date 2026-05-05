Sarri sul futuro: "Ho 4 partite da giocare poi vedrò se sarà possibile rispettare il mio contratto"

Il tecnico della Lazio non chiude ad un cambio di panchina in estate

In occasione della conferenza stampa dopo la vittoria di Cremona della Lazio, il tecnico Maurizio Sarri non ha voluto rispondere ad una domanda sul suo futuro con la Fiorentina che rimane un club chiacchierato per il toscano: "Non parlo del futuro, ho ancora delle partite da giocare con la Lazio, di cui la finale di Coppa Italia e la partita contro la Roma, dopo vorrò sedermi con la società per vedere se sarà possibile rispettare completamente il mio contratto, ma ora non ci penso."