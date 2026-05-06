Nazione: “Possibile dialogo con Grosso. Piace anche Tedesco, ma occhio a Sarri può lasciare la Lazio”

Carnevali si è detto disponibile a parlare di una separazione con il mister prima del 2027

Lo scenario, invece, rimane aperto e obiettivamente appare piuttosto fluido con la sensazione che la possibilità di un dialogo con Fabio Grosso del Sassuolo possa arrivare nei tempi immediatamente successivi al vertice Vanoli-Paratici. Anche in questo caso, è d'obbligo registrare che il numero uno del Sassuolo, Carnevali, si é detto disponibilissimo ad affrontare una situazione che possa sfociare nella separazione con l'allenatore neroverde prima della scadenza naturale del contratto (giugno 2027). E sicuramente, Carnevali, oltre ad affrontare la questione con Grosso, punta a farlo con chi (nel caso, la Fiorentina) ha intenzione di ountare sulla figura professionale dell'allenatore dalla prossima stagione.

Tutto questo senza trascurare il fatto che il rebus panchina potrà avere come interpreti anche altri candidati. Si spazia da Tedesco (ormai libero dal Fenerbahce) a Maurizio Sarri che può lasciare la Lazio dopo la finale di coppa Italia della prossima settimana. Lo scrive La Nazione.