La Nazione riporta: "Il principale obiettivo di Sarri è Gudmundsson, il fantasista può andare a Bergamo"

Il fantasista islandese può cambiare maglia in estate andando in nerazzurro

Albert Gudmundsson rischia di infiammare la sessione estiva di trasferimenti in casa Fiorentina. Stando a quanto riportato da La Nazione, il fantasista islandese è un vecchio pallino di Maurizio Sarri, fresco di nomina sulla panchina dell'Atalanta, che starebbe spingendo con i vertici bergamaschi per averlo in rosa. La trattativa, in ogni caso, è legata a doppio filo alle richieste finanziarie del club toscano: la dirigenza della Fiorentina non ha alcuna intenzione di svendere il proprio talento e prenderà in considerazione un addio solo se sul tavolo arriverà una proposta economica all'altezza del suo reale valore. Reduce da un'annata opaca e distante dai suoi standard, il giocatore potrebbe vedere nel corteggiamento dell'Atalanta la chance ideale per riscattarsi, ma prima di qualunque mossa bisognerà valutare i piani di Fabio Grosso. Spetterà infatti al tecnico decidere se rimettere l'islandese al centro del progetto o dare il via libera definitivo alla sua partenza.