Sarri scappa dopo la sconfitta e non si presenta. La Lazio inventa una scusa, la verità è la rabbia?

Sarri non si è presentato davanti a giornalisti e televisioni per le consuete interviste del dopo partita a Reggio Emilia

Niente interviste post partita per Sarri dopo Sassuolo-Lazio. La società parla di motivi familiari che hanno spinto il tecnico a lasciare il Mapei Stadium subito dopo il triplice fischio, ma la realtà potrebbe essere ben diversa. L'allenatore era visibilmente deluso per il risultato maturato al termine dei 90' e ha preferito non presentarsi davanti a microfoni e telecamere. Ecco perché la domanda sorge spontanea: Sarri ha scelto di far sbollire la rabbia altrove? Le urla del secondo tempo certificano tutta l'amarezza per la prestazione non all'altezza della sua squadra. Il tecnico ha provato a dare la scossa in tutti i modi, ma la situazione non è migliorata. Saranno ore di grande e profonda riflessione per il Comandante, che nella settimana più difficile della sua gestione bis deve trovare un modo per invertire la rotta. Fino a questo momento la squadra non gli è stata vicino come si sarebbe aspettato. Adesso è tutto più difficile. Lo scrive La Lazio Siamo Noi