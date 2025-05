Nazione: “Sarri-Fiorentina? Nessun contatto ma dall’entourage filtra l’apertura per un colloquio”

Maurizio Sarri è corteggiatissimo dalla Lazio e finito pure nel mirino dell’Atalanta. Le notizie sul tecnico toscano sono un paio. Fino a ieri sera non risultavano contatti fra le parti, ma dall’entourage filtra la consueta apertura a discutere di un ipotetico futuro insieme, tanto che sarebbero state messe in standby fino a domenica tutte le alternative. Lazio compresa. La panchina viola, liberatasi all’improvviso mercoledì mattina, di certo fa gola a diversi.

Ecco perché pure Stefano Pioli un pensierino ce lo sta facendo. Situazione la sua da monitorare, anche se nella giornata di ieri sono stati portati alla luce alcuni aspetti fiscali e burocratici che potrebbero frenarne il rientro in Italia. Questione di residenza in Arabia Saudita da avere per almeno sei mesi, di tassazioni che schizzerebbero verso l’alto se l’allenatore dovesse rientrare in Italia prima del tempo. Tecnicismi più facili da superare a inizio luglio. Ci fosse la volontà delle parti però non paiono argomenti in grado di far naufragare il ritorno di un allenatore stimato dalla piazza. Lo scrive La Nazione.