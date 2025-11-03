Sarri: “In Estate mi chiamò un dirigente della Fiorentina, ma ero già della Lazio, fu inopportuno”

La Lazio di Maurizio Sarri continua la sua risalita in campionato. Con il 2-0 rifilato al Cagliari nel monday night dell’Olimpico, i biancocelesti centrano il quinto risultato utile consecutivo e si portano all’ottavo posto in classifica, ritrovando gioco, fiducia e solidità. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore toscano ha commentato la prestazione dei suoi e il momento positivo, ma si è anche lasciato andare a un retroscena sorprendente che coinvolge indirettamente la Fiorentina.

“Avevo già firmato per la Lazio quando mi arrivò la telefonata di un dirigente della Fiorentina, che sapeva che avevo già trovato l’accordo con un’altra squadra, mi è sembrata una chiamata inopportuna”.

Un episodio che risale all’inizio della scorsa estate, quando il futuro di Sarri sembrava ancora in bilico dopo le voci di contatti con diversi club. Le parole del tecnico biancoceleste fanno capire come anche la Fiorentina avesse provato a sondare il terreno, ma ormai era troppo tardi: l’accordo con la Lazio era già stato siglato. Un retroscena che aggiunge un tassello interessante alla storia recente della Fiorentina, rivelando come il destino di Sarri avrebbe potuto incrociare quello del club viola, un desiderio espresso in estate dalla maggioranza dei tifosi viola.