Malusci: “Pioli il profilo giusto per la Fiorentina. Gudmundsson può essere devastante”

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime novità in casa viola, a partire dalla scelta del prossimo allenatore.

“Per ricompattare l’ambiente, la figura ideale sarebbe stata quella di Maurizio Sarri. Ora, però, il nome giusto per la Fiorentina è Stefano Pioli: un allenatore equilibrato, capace di gestire una piazza esigente come Firenze. Lo ha già dimostrato in passato, in un momento particolarmente delicato.

Il rinnovo di De Gea è un segnale importante. Quello di Dodô, invece, mi sarei aspettato arrivasse già da qualche mese: bisogna muoversi in tempo, altrimenti le concorrenti si fanno avanti. Per quanto riguarda Kean, vedremo come si evolverà la situazione. Io Gudmunsson lo terrei. Deve guadagnarsi la fiducia del gruppo, ma se ci riesce può tornare a essere quel giocatore esplosivo che avevamo visto all’inizio della sua avventura a Firenze”.