Notizie Gudmunsson Fiorentina

Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori
08 maggio 2026 22:41
Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"
19 gennaio 2026 11:15
Pedullà: "La Fiorentina non spende 17 milioni per Gudmundsson. Chiesto sconto di 5 milioni o nuovo prestito"
22 giugno 2025 13:43
Malusci: "Pioli il profilo giusto per la Fiorentina. Gudmundsson può essere devastante"
02 giugno 2025 16:10
Dal Viola Park: "Adlì non si allena e rischia di saltare San Siro. Gud non preoccupa. Ci sono Colpani e Cataldi"
07 febbraio 2025 19:40
Gilardino conquista la salvezza col Genoa, Gudmundsson ancora grande protagonista
29 aprile 2024 23:04
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