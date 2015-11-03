Labaro Viola

Notizie Gudmunsson Fiorentina

Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori

08 maggio 2026 22:41

Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"

19 gennaio 2026 11:15

Pedullà: "La Fiorentina non spende 17 milioni per Gudmundsson. Chiesto sconto di 5 milioni o nuovo prestito"

22 giugno 2025 13:43

Malusci: "Pioli il profilo giusto per la Fiorentina. Gudmundsson può essere devastante"

02 giugno 2025 16:10

Dal Viola Park: "Adlì non si allena e rischia di saltare San Siro. Gud non preoccupa. Ci sono Colpani e Cataldi"

07 febbraio 2025 19:40

Gilardino conquista la salvezza col Genoa, Gudmundsson ancora grande protagonista

29 aprile 2024 23:04

Archivio

Esplora l'archivio di Gudmunsson

Sett. 19 Sett. 4
Sett. 25 Sett. 23 Sett. 6
Sett. 18