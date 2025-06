Pedullà: “La Fiorentina non spende 17 milioni per Gudmundsson. Chiesto sconto di 5 milioni o nuovo prestito”

La Fiorentina non ha intenzione di riscattare Albert Gudmundsson a 17 milioni. Come già raccontato nei giorni scorsi, i viola chiederanno al Genoa un congruo sconto sul cartellino (almeno 4-5 milioni) oppure un nuovo prestito con riscatto stabilito. Confermato anche il contatto diretto previsto per la prossima settimana perché alcuni dirigenti rossoblù (quelli più rappresentativi) si sono concessi qualche giorno di vacanza. Nelle intenzioni di Pioli il ruolo di Gudmundsson potrebbe cambiare con una prospettiva da mezzala, ma prima serve arrivare a un’intesa con il club rossoblù e fino a quel momento è inutile avventurarsi. Il Genoa sa che possono esserci altri club interessati, il contatto dei prossimi giorni sarà decisivo. Lo scrive Alfredo Pedullà