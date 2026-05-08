Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori

La Fiorentina cerca il punto salvezza al Franchi ma la probabile conferma dell'islandese come riferimento offensivo fa già discutere

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa (Domenica 10 maggio, ore 15.00, arbitra Massimi, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

Un punto alla salvezza e all’orizzonte una squadra, il Genoa, che storicamente porta bene viste le 5 vittorie e i 5 pareggi nelle ultime 10 sfide. Al Franchi la Fiorentina va a caccia del match point per chiudere aritmeticamente la questione salvezza e voltare definitivamente pagina su questa sciagurata stagione. Per questo motivo non sono previsti troppi stravolgimenti di formazione per Paolo Vanoli, che ripartirà dal suo ormai fedele 4-1-4-1. Con De Gea in porta, in difesa ci saranno Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo confermato Fagioli, tornerà Mandragora e per completare il reparto è ballottaggio a tre tra Brescianini, Ndour e Fabbian, con l’ex Atalanta favorito. Sulla destra si potrebbe rivedere Parisi dal 1’, mentre a sinistra confermato Solomon. Davanti, in assenza ancora di Piccoli, spazio ancora a Gudmundsson da falso nove, in vantaggio su Braschi.

Come arriva il Genoa

Con la salvezza aritmetica ormai in tasca, Daniele De Rossi potrebbe cambiare qualcosa nella formazione che scenderà in campo al “Franchi” contro i viola di Paolo Vanoli. In difesa il terzetto davanti a Bijlow può variare con Zatterstrom al posto di Vasquez, con il reparto completato da Marcandalli e Ostigard. A centrocampo possibile la conferma di Amorim con Frendrup mentre Sabelli ed Ellertsson dovrebbero essere gli esterni. In attacco Colombo sarà innescato da Vitinha ed Ekhator.

Lo riporta tuttomercatoweb.com