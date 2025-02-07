Dal Viola Park: "Adlì non si allena e rischia di saltare San Siro. Gud non preoccupa. Ci sono Colpani e Cataldi"

Tutte le ultime dal Viola Park in vista della sfida di lunedì in casa dell'Inter, buone notizie da Colpani è Cataldi. Gudmundsson e Adlì...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano cattive notizie dal Viola Park riguardanti Adlì che, come raccontato da Palladino nella conferenza stampa post vittoria contro l'Inter, ha subito una distorsione dopo un tiro in allenamento. Il francese non si allena e non dovrebbe essere a disposizione per la gara di lunedì. Anche Gudmundsson non si è visto oggi al Viola Park ma in vista della sfida di campionato non preoccupa perché deve semplicemente smaltire la febbre. Buone notizie invece da Cataldi e Colpani che si sono allenati anche oggi dunque confermata la loro disponibilità per San Siro.

LE PAROLE DI ZANIOLO IN CONFERENZA STAMPA

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