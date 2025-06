Nazione: “Nessun contatto tra Sarri e la Fiorentina, difficilmente ci sarà”

Scadrà idealmente oggi la dead-line che Maurizio Sarri si è dato per aspettare la chiamata della Fiorentina. Un contatto che, tuttavia, difficilmente ci sarà, visto che nonostante i segnali soffusi lanciati dall’allenatore (che nelle ultime settimane ha prima respinto le profferte dell’Atalanta e poi messo in stand-by la Lazio) e quelli – ben più chiari – arrivati da parte dei tifosi, nessuno dal quartier generale del Viola Park ha alzato la cornetta per programmare un incontro con l’allenatore toscano. Dunque, a meno di colpi di scena, da domani Sarri sarà libero di accordarsi col club di Lotito. Vedremo se la domenica porterà consiglio. Più che all’area tecnica, al presidente. Lo scrive La Nazione.