Valcareggi: "Alla Fiorentina serve Maurizio Sarri, è lui l'allenatore giusto per cominciare un ciclo"

Valcareggi: “Alla Fiorentina serve Maurizio Sarri, è lui l’allenatore giusto per cominciare un ciclo”

13 Febbraio

Il noto procuratore, Furio Valcareggi, propone Maurizio Sarri come prossimo nuovo allenatore della Fiorentina

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, ha parlato a Lady Radio del futuro allenatore Viola: “Per me il nome per la panchina è sempre lo stesso, Maurizio Sarri. Tutti gli anni la Fiorentina cambia allenatore e questo ti obbliga ogni volta a ricominciare da capo. Per l’anno prossimo bisogna trovare un allenatore che apra un ciclo, come Gasperini all’Atalanta”.

Aggiunge: “Se Paratici ha già un allenatore per l’anno prossimo allora potresti ingaggiarlo subito, ma altrimenti non serve a niente esonerare Vanoli adesso”.

