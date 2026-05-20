Sportitalia riporta: "Sarri tra il Napoli e l'Atalanta per il futuro, niente approdo alla Fiorentina"

Il tecnico biancoceleste dovrebbe andarsene da Roma per scegliere i nerazzurri o gli azzurri

Maurizio Sarri e la Fiorentina: una storia d'amore rimasta sempre e solo sulla carta. Nonostante il tecnico avrebbe accettato volentieri la panchina viola, la distanza di vedute con la dirigenza ha costretto a riporre il sogno nel cassetto. L'approdo a Firenze di Fabio Paratici sembrava il preludio perfetto per il definitivo salto di qualità con il tecnico valdarnese, ma lo scenario è destinato a rimanere un'incompiuta.

Anche perché le pretendenti per Sarri non mancano. Archiviata l'esperienza alla Lazio, l'allenatore è al centro di un vero e proprio valzer delle panchine. Da un lato c'è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che accarezza l'idea di un romantico ritorno per il dopo Conte; dall'altro, secondo quanto riferito da Sportitalia, spinge forte l'Atalanta. I bergamaschi, pronti a salutare Raffaele Palladino, vorrebbero affidare il nuovo ciclo proprio a Sarri, forti anche del probabile inserimento di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo.