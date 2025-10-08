Repubblica titola: "La Lazio pensa a Parisi per rafforzare le fasce, piace moltissimo a Sarri"

L'esterno della Fiorentina, arrivato da Empoli, piace molto al club di Lotito e specialmente al tecnico Maurizio Sarri

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, la Lazio di Maurizio Sarri dovrebbe venire a chiedere Parisi alla Fiorentina a gennaio in quanto il terzino è un elemento stimato dall'allenatore toscano che vorrebbe con sé per rafforzare il reparto degli esterni dopo il blocco del mercato avuto in estate.

La Fiorentina dovrebbe far rinnovare Parisi per poter incassare di più dalla sua cessione, ma ancora un accordo con i biancocelesti non è stato raggiunto ed è molto lontano proprio perché la sessione invernale non è alle porte. Per ora la Lazio sta pensando alle cessioni con il portiere greco Mandas pronto a partire e l'esterno Isaksen che ha una valutazione di 20 milioni.