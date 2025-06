Calamai: “Sarri alla Lazio stanco di aspettare la Fiorentina. Pradè non se ne vuole andare”

Maurizio Sarri ha trovato un accordo con la Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Calamai sul suo profilo X, l’ex tecnico di Napoli, Juventus e Chelsea avrebbe atteso invano un segnale dalla Fiorentina prima di accettare la proposta biancoceleste.

A questo punto secondo il giornalista Stefano Pioli rappresenterebbe una soluzione d’esperienza e continuità per la Fiorentina, club che ha già guidato tra il 2017 e il 2019 con risultati altalenanti ma con una forte connessione emotiva con la piazza.

Infine, Calamai spegne le voci su un possibile cambio nella dirigenza viola: il DS Daniele Pradè al di là dell’amarezza dovuta alle contestazioni, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Firenze.

— Luca Calamai (@LucaCalamai1) June 1, 2025