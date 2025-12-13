Il Corriere dello Sport titola: “Fagioli in dubbio per domani, intanto la Lazio lo monitora ancora”

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è parlato anche di Niccolò Fagioli che non sta vivendo un bel momento in viola e che risulta essere ancora acciaccato, infatti non dovrebbe essere disponibile per la gara di domani contro il Verona al Franchi. Domani dovrebbe rivedersi di nuovo Nicolussi Caviglia in mediana con Sohm e Mandragora ai suoi lati, mentre il futuro gigliato dell’ex bianconero rimane in bilico visto che la Lazio di Sarri si è fatta sentire con il tecnico toscano che stima molto il centrocampista.

Vanoli lo vede come un regista, ma al momento il giocatore azzurro ha deluso molto le aspettative che si erano costruite su di lui quando arrivò lo scorso gennaio e un passaggio in biancoceleste non è un’utopia.